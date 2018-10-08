NASA'dan korkutan uyarı! Uzay çağının rekor soğuklarına hazırlıklı olun

NASA'nın (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ) yayınladığı yeni iklim araştırması raporuna göre, yazı rekor sıcaklıklarla kapayan Dünya, tarihi bir soğuk yaşayacak. Hatta bu soğuklar, içinde olduğumuz Uzay Çağı'nın 'Buzul Çağı' olarak anılmasına yol açacak kadar etkili olabilecek.

GÜNEŞ LEKELERİ EN DÜŞÜK HAREKETLİLİKTE

Uzmanlar, Güneş'in en dış katmanında oluşan Güneş lekelerini ve Dünya'nın en üst atmosfer tabakası Termosfer'i inceledi. Termosfer'in soğuyup daraldığı, Güneş lekelerinin kaydedilmiş en düşük hareketlilikte olduğu belirlendi.

LEKELERİN AZ GÖZLEMLENMESİ SICAKLIK SEVİYESİNİ ETKİLİYOR

Bu, şu anlama geliyor: 11 yıllık dönemler halinde azalıp çoğalan bu lekeler, iklim koşullarında belirleyici rol oynuyor. Lekelerin az gözlenmesi veya hiç gözlenmemesi, Dünya'nın sıcaklık seviyesini etkiliyor.

"UZAY ÇAĞININ REKOR SOĞUKLARINA HAZIRLIKLI OLUN"

Termosfer Güneş'teki leke hareketliliği yüksek olduğunda ısınıyor, az olduğunda soğuyor. Uzmanlar, Güneş'te benzer bir uyku evresine 18'inci yüzyılda rastlandığını ve o dönemin tarihe 'Mini Buzul Çağı' olarak geçtiğini hatırlatarak "Süreç böyle devam ederse, birkaç ay içinde Uzay Çağı'nın rekor soğuklarına hazırlıklı olmalıyız" dedi.