'Namaz mümini korur'

BU kapsamda son olarak Bilinçli Gençlik Spor Kulübü Derneği ile birlikte organize ettikleri ve ilahiyatçı-yazar Ahmet Bulut’un konuşmacı olarak katıldığı "Mümini Dirilten ve Koruyan İbadet: Namaz" konulu konferans düzenlendi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen programa İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katılırken, programa gençler de yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bilinçli Gençlik Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ölmez tarafından derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında kısa bir konuşma yapıldı. Program kapsamında Bilinçli Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin Alanya’da gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler ile ilgili hazırladığı video izlendi. Ardından ise ilahiyatçı-yazar Ahmet Bulut’un "Mü’mini Dirilten ve Koruyan İbadet: Namaz" konulu konferansıyla devam etti. Bulut konuşmasında Müslümanlar için namazın olmazsa olmazlığını, namazın önemini ve Mü’minin namaza olan ihtiyacına değindi. Program, Bulut’un kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.