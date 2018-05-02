Nakşibendi türbesinde ‘Kur’an ve dua

Kardeş ülke Özbekistan’daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “CAN” ile Türkiye saati ile 09.30’da Özbekistan’ın Buhara şehrine geçti. Burada tarihi ve kültürel yerleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri’nin türbesini gezdi.

NAKŞİBENDİ HAZRETLERİ’NİN TÜRBESİNDE DUA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, Buhara Uluslararası Havaalanı’nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Buhara Bölge Valisi Uktam Barnoyev karşıladı. Yerel kıyafetler giyen iki Özbek genç kız tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a çiçek verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri’nin türbesini gezdi. Gezisinin ilk durağında Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri’nin türbesini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden Buharalı imamlardan bilgi aldı. Türbe önünde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an-ı Kerim okudu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev de kendileri için ayrılan yerde oturup, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinledi ve ardından dua etti.

ERDOĞAN TÜRBEDE KUR’AN OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Buhara kentindeki Mir-i Arab Medresesi’ni de ziyaret ederek, medresenin türbe kısmında İnfitar Suresi’ni okudu.

ERDOĞAN’LARA MİRZİYOYEV ÇİFTİ EŞLİK ETTİ

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, türbenin içerisindeki medreseleri gezdi. Medresede bakır tabakların içine dua işleyenlerin bulunduğu yere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki kişilerle bir süre sohbet etti, tabakları inceledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a medresenin bahçesindeki ağaçlardan toplanan dut ikram edildi. Burada bir süre oturan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mirziyoyev çifti ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Ark Kalesi’ne ve Poi Kalon Külliyesi’ne de ziyarette bulundu.

BUHARA’NIN ARDINDAN GÜNEY KORE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buhara’da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ettikten sonra gezisinin son durağı Güney Kore’ye hareket etti.