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Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı! İşte son durumu

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uygun donör bulunmasının ardından ameliyata alınan efsane halterci Naim Süleymanoğlu, ameliyattan çıktı

Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı! İşte son durumu

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uygun donör bulunmasının ardından ameliyata alınan efsane halterci Naim Süleymanoğlu, ameliyattan çıktı

06 Ekim 2017 Cuma 17:15
Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı! İşte son durumu
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KARACİĞER yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu. Süleymanoğlu'nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir yakınının donör olmasına karar verildi.

AMELİYATI YAPAN DOKTOR: HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ GİBİ GİTTİ

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Kamil  Yalçın Polat ilk açıklamayı yaptı. Prof. Dr. Kamil  Yalçın Polat, "Ameliyatta her şey planladığımız gibi gitti. Bir müddet daha yoğun bakımda kalacak. Ümit ediyorum ki her şey iyi devam edecek.  Naim Süleymanoğlu, bize tüm milletimizin emanetiydi. Kendisi şu an çok iyi. Naim bugüne kadar çok zor şeyleri başardı. Hastane ekimize teşekkür ediyorum. Donörümüz de çok iyi durumda. Tüm tedavi planlarımızı yaptık. Bir sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kulllandı.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRMİŞTİ

Yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak Dr.  Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan 'Cep Herkülü'ne karaciğer sirozu teşhisi konulmuştu. Yaşaması için tek çarenin karaciğer nakli olduğu açıklanan 50 yaşındaki efsaneyle  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan yakından ilgilenmişti. Geçen hafta organ naklinin yapılacağı  Ataşehir  Memorial Hastanesi'ne nakledilen Süleymanoğlu için birçok kişi seferber olmuş ve nakil için başvurmuştu.

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Son Güncelleme: 06.10.2017 17:57
Anahtar Kelimeler:
NAİM SÜLEYMANOĞLU
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