‘My Bodrum’ açılıyor

Şerife ÇOBAN

SARAY Mahallesi, Denizbank karşısı, İŞ-KUR arkasında yer alan lezzet durağı Grand Harman Fırın bünyesinde kapılarını açacak olan My Bodrum’un mimarı Mehmet Bakırcı, Alanya halkını sağlıklı tavuk etiyle buluşturacaklarını açıkladı. Yıllardır Almanya ve Türkiye’de çeşitli önemli noktalarda faaliyetlerini sürdürdüklerini açıklayan Bakırcı, Grand Harman Fırın gibi önemli bir markanın altında yer alacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını açıkladı. Unlu mamuller konusunda bir marka olan Grand Harman Fırın’ın sağlıklı ürünler sunması nedeniyle bu projeyi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakırcı, “Güzel Alanya’mızı sağlıklı tavuk etiyle de tanıştırmak istedik. Sağlığın yanı sıra ‘Helal Kesim’ sertifikamız da bulunmaktadır. 11 Mayıs Cuma günü kapılarımızı açıyoruz. Saat 12.00’den itibaren vatandaşlarımıza sağlıklı ve çok leziz sebzeli tavuk döner ikram edeceğiz. Bu ürünümüzün yanında Avrupa’da çok bilinen çeşitli ürünleri de Alanya halkının beğenisine sunacağız” diye konuştu.

Öte yandan Grand Harman sahibi Ahmet Fidancı da tüm Alanya halkını My Bodrum’un açılışına davet etti.