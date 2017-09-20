Müzik dinlerken tren çarptı

OLAY , İlhanlı Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi yakınlarındaki tren yolundan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Adem E.'ye Kayseri'den Ulukışla'ya giden Halil K. yönetimindeki 2300026 sefer sayılı yük treni çarptı. Makinistin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Adem E.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savıcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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