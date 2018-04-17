Müzelerde yaz saati dönemi

TURİZM sezonunun başlamasıyla birlikte ören yerleri ve müzelerde yaz saati uygulaması başladı. Turizm sezonu süresince müzeler 08.30-19.30, ören yerleri ise 08.00-19.30 saatleri arasından açık olacak. Yaz saati uygulaması ekim ayı sonuna kadar sürecek. Antalya Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Alanya Müzesi, Alanya Atatürk Evi Müzesi, Side Müzesi, Noel Baba Müzesi, Aspendos, Perge, Phaselis, Olympos, Patara, Xanthos, Termessos, Myra, Symena, Alanya Kalesi ve Side Antik Tiyatrosu belirlenen saat dilimlerinde ziyaretçi kabul edecek. Ekim ayı sonunda ise kış saati uygulamasına tekrar geçilecek.