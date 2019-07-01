Muz deyip geçmeyin! İşte Alanya'da muzdan yapılan ürünler

ALANYA muzundan üretilen birçok ürünün patentini alan Muz Dünyası’nın işletmecisi Mehmet Yenialp, muz kolonyası, lokumu ve sabunu gibi birçok ürünü tanıttı. Büyükşehirlerden de ürünlerine rağbet olduğunu belirten Yenialp, “Yetkili isimler muzdan yapılan ürünlerin tanıtımı için ellerinden geleni yapıyor” dedi. Muzdan, sabun, lokum, çay, oto kokusu ve kolonya gibi birçok çeşit ürün elde ettiklerini belirten Yenialp, Alanya muzunun tanıtımı için birçok fuara katılarak, çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.