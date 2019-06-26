Müthiş 'Alanya' başarısı! İki Türkiye birincisi

ORTAÖĞRETİM eğitimini tamamlayıp liseye geçiş yapacak olan milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sınavının sonuçları açıklandı. Alanya Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda okuyan Neval Sadullahoğlu ve Alanya Şükrü Mülazimoğlu ortaokulunda okuyan Osman Bulanık LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldular. Bu haklı gururu Alanya'ya yaşatan başarılı iki öğrenci için Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er tebrik mesajı yayınladı. 'Bu başarıyı birlikte kazandık' başlığı ile yayınladığı mesajında Er, 'Alanya Barbaros Azakoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Neval Sadullahoğlu ve Alanya Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Osman Bulanık LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alıp Türkiye birincisi olmuştur. Öğrencilerimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum.' ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 12:10