Mutfak tüpünden sızan gaz, 12 kişiyi zehirledi

Şanlıurfa'da mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle 12 kişi hastanelik oldu.

BAŞ DÖNMESİ VE MİDE BULANTISI ÜZERİNE ŞÜPHELENDİLER

Olay, Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Akşam yemeğini yedikten sonra misafirleriyle birlikte evde oturan Suriye uyruklu 12 kişi, odalara yayılan koku üzerine baş dönmesi ve mide bulantısı geçirdi.

TÜPTE SIZINTI OLDUĞUNU FARK EDİNCE EKİPLERİ ARADILAR

Mutfağı kontrol eden şahıslar, tüpte sızıntı olduğunu anlayınca durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Suriye uyruklu ev sahibi Hamid El Hassan, eşi ve 6 çocuğuyla birlikte misafir olarak gelen 4 kişinin zehirlendiğini belirledi.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan şahıslar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.