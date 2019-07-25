Mutfak Mirası'nın yeni üyesi Vatanoğlu Alanya oldu

ÖZGÜR Tuna’nın işletmeciliğini yaptığı tesis, ürettiği Avokado çayı, kurutulmuş sebzeler ve meyvelerin yanısıra kurutulmuş Alanya Yenidünyası ve Türüf Mantarı gibi spesifik ürünleri ile Mutfak Mirası Alanya ağına kabul edildi. Tuna,“Alanya’da bir ilk olmanın ve gıdaların raf ömrünü sağlıklı yollarla uzatmanın verdiği mutluluğumuz üyeliğe kabul edilmekle birlikte taçlanmış oldu. Birçok farklı gıdada, doğal kurutma yöntemleri deneyerek en uygun şartları belirledik ve kısa zamanda yurtiçine ve yurtdışına ürün göndermeye başladık. Yerli ürünleri tanıtmak için uluslararası bir işbirliği ağı olan Mutfak Mirası Alanya sistemine katılmak bizim için memnuniyet verici” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: “YERLİ GIDALARIMIZ DEĞER KAZANSIN, ÜRETİCİLERİMİZİN EMEĞİ YERDE KALMASIN”

Üyelik tabelasını Tuna’ya teslim eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Mutfağının kendine has özelliklerine ve yerli gıdalarımızın kalitesine inanarak başlattığımız Mutfak Mirası Avrupa işbirliği ağı sayesinde az zamanda çok yol kat ettik. Elbette çalışmalarımızı sürdürürken, mutfağımızdaki kültürün yapıtaşını oluşturan tarımsal faaliyetlerimizi ve gıda üreticilerimizi de es geçemezdik. Özgür Bey’i yenilikçi davranıp yerli gıdalarımıza katma değer kazandırdığı için tebrik ediyorum. Mutfak Mirası Alanya ağı ile birlikte özellikle yurtdışına Alanya’da kurutulmuş Avokado Çayı, meyve ve sebzelerimizle, dağ kekiği, hatmi çiçeği gibi şifalı bitkilerimizle şehrimizin adını layıkıyla temsil edeceğine inanıyorum. Bu vesile ile öncelikle Alanya’da üretilen gıdalarımızın dolayısıyla da üreticilerimizin emeklerinin değer kazanacağına inanıyorum. Özgür Tuna beye, ekibine ve Alanya’da tarımdan kopmamış tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.