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Mutfak Mirası Alanya tanıtım çalışmalarını sürdürüyor

Mutfak Mirası Alanya ekibi, Antalya’da 28-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Turizm Fuarı’nda yerini alarak, tanıtım çalışmalarını sürdürdü. Fuara özel hazırlanan pek çok lezzet misafirlere ikram edildi.

GÜNCEL 31.10.2019, 16:26
Mutfak Mirası Alanya tanıtım çalışmalarını sürdürüyor
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ANTALYA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve turizm dünyasının önemli kuruluşlarını bir araya getiren Antalya Turizm Fuarı’nda, Alanya ve Alanya mutfağı ziyaretçilere 2 gün boyunca tanıtıldı. 2020 turizm sezonuna hazırlıkların startını veren fuar, yurtiçinden ve yurtdışından bine yakın acente temsilcisi, seyahat birlikleri, turizmle ilgili federasyon temsilcileri ve tur operatörü yetkilisi tarafından ziyaret edildi.Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) işbirliği ile hazırlanan “Alanya Standı” ise birçok ziyaretçiyi ağırladı. Alanya’daki turizm faaliyetlerinin ve Mutfak Mirası Alanya kapsamında yerli gıdaların ve geleneksel yemeklerin sürdürülebilir bir turizm değeri olarak kullanılması hususlarında birçok görüşme yapıldı.

"Çalışmalarımızı derinleştireceğiz"
ALTAV standında tanıtım çalışmalarını gerçekleştiren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Alanya Mutfağının turizmde etkin bir unsur olarak kullanılması ve Alanya tanıtımlarında mutfağımızın ve yerli gıdalarımızın etkin kullanımı sağlamak üzere Mutfak Mirası Alanya projesine dair çeşitli fikir alışverişlerinde bulunduk. Standı ziyaret eden misafirlerimizin şehrimizin gelişmiş turizm anlayışına ek olarak mutfağımızla da ilgilenmesi bizler için 2020 yılı planlarımızı derinleştirmek açısından faydalı oldu. Şehrimizi turizm için cazip bir nokta haline getiren tüm esnafımıza, otel işletmelerimize, turizm sektörü çalışanlarına, çalışmaları ile tanıtımları aralıksız sürdüren ALTAV’a teşekkür ederim. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda yerli gıdalarımızın katma değerli bir unsur olarak turizmde kullanılması adına üretici birliklerimiz ve kooperatiflerimizle birlikte güzel çalışmalara da imza atacağız” dedi.2 gün süren Antalya Turizm Fuarı, Alanya Mutfak Mirası’nın tanıtımı adına önemli bir gündem oluşturdu.

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