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'Mutfak Mirası Ailesi' büyüyor

Mutfak Mirası Alanya, sistemine son eklenen üye olan Alaiye Resort&SPA Hotel’de yıllık toplantısını gerçekleştirdi

'Mutfak Mirası Ailesi' büyüyor

Mutfak Mirası Alanya, sistemine son eklenen üye olan Alaiye Resort&SPA Hotel’de yıllık toplantısını gerçekleştirdi

05 Nisan 2018 Perşembe 23:28
'Mutfak Mirası Ailesi' büyüyor
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TÜRKİYE’NİN birçok noktasında olduğu gibi kendine has dokusu ve kültürü olan Alanya Mutfağı’nın korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir bir turizm değeri olarak hak ettiği yeri almasını hedefleyen Alanya Belediyesi, 2016 yılında Culinary Heritage (Mutfak Mirası Alanya) sistemine Türkiye’den kabul edilen ilk şehir olmuş ve büyük bir hedef için ilk adımı atmıştı. Bu kapsamda Mutfak Mirası Alanya, sistemine son eklenen üye olan Alaiye Resort&SPA Hotel’de yıllık toplantısını gerçekleştirdi.
‘ŞEHİR EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI’
Mutfak Mirası Alanya üye işletmeciler ve ilgili çalışanların katıldığı toplantıda konuşan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Mutfak Mirası Alanya Projemiz, gerek Türkiye gerekse Alanya için son derece yeni bir çalışma olup özel sektör ve yerel yönetimi ortak bir amaçta buluşturması nedeniyle önemlidir. Proje çatısı altında yapılan ana faaliyetimiz, seçilmiş işletmelerin ve üreticilerin, Mutfak Mirası Alanya Logosu altında bir araya gelmesi ve tanıtımları ortak bir platformda yürütmektir. Bugün burada bizlerle birlikte olan üyelerimiz, proje başlangıcından itibaren Alanya Mutfağı ve Yemek Kültürü için çalışmış gönüldaşlarımızdır. Her birisi mutfaklarına yöresel yemekleri eklemiş ve yerel üreticiden satın almalar yaparak ilçe ekonomisine katkı sağlamıştır. 2018 yılında da Alanya Mutfağı için çalışmalarımız var gücüyle sürecektir. Yeni üyemiz Alaiye Resort&SPA Hotel'e de nazik ev sahipliği için ayrıca teşekkür ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
mutfak mirası ailesi büyüyor
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