Mutabakat olmasına rağmen haince saldırdılar: 1 askerimiz şehit

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Fıratın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." denildi.

MUTABAKATA RAĞMEN TERÖRİSTLER TACİZE DEVAM EDİYOR

ABD ile yapılan anlaşmaya vurgu yapılan açıklamada, "ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulayn'a emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

OPERASYONLARA 120 SAAT ARA VERİLMİŞTİ

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda 700'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti. ABD Başkanı Trump'ın A Takımı'nı görevlendirmesi ve Türk heyetiyle yaptığı toplantı sonucu operasyonlara 120 saat ara verilmesi ve bu 120 saatlik arada terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilmesi kararı alınmıştı. Acı haber, Türkiye'nin Güvenli Bölge olarak tanımladığı alanın içinde yer alan Tel Abyad'dan geldi. 1 askerimiz teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü.