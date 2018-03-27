Müşteriye götürdüğü pizzaya tükürdü, yetmezmiş gibi selfie çekti

ESKİŞEHİR'DE bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri şikayetçi olduğu kurye hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÖTÜRDÜĞÜ PİZZAYA TÜKÜRÜP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Eskişehir'de pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak tükürdü. Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile kaydeden kurye, güvenlik kameralarını fark etmedi.

GÜVENLİK KAMERALARI ANBEAN KAYDETTİ

Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye ardından pizzayı müşteriye pizzasını teslim etti. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

OLAYLA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Daha sonra görüntüleri izleyen apartman sakinleri kuryeden şikayetçi oldu. Olayla ilgili yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.