Mustafa Türkdoğan'dan Dim'e ziyaret

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Adayı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret etti. 30 Mart 2019'da gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimler için TGF Genel Başkan Adayı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'den destek isteyen Başkan Türkdoğan, "Ülke olarak yeni bir seçim sürenin içerisine girmiş bulunmaktayız. Bugün de değerli başkanımız Mehmet Ali Dim beyi ziyaret ederek kendisinden gerçekleşecek yerel seçim sürecinde destek istedik. Özgür basın anlayışını Alanya'da yaşatan değerli başkanımız da bir seçim süreci içerisinde. Haftasonu TGF'nin seçimlerinde kendisine kolaylıklar diliyoruz. Umuyoruz ki Mehmet Ali Dim bey seçimi kazanacak ve Alanya'ya bu gururu da yaşatacaktır. Bu anlamda hem bizlere olan desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz hem de kendisine başarılar diliyoruz" dedi. TGF Genel Başkan Adayı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de ziyaretinden dolayı Başkan Türkdoğan ve yönetimine teşekkür ederek, "Bugün ziyaretime gelen değerli başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum ve yerel seçimlerde de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 15:22