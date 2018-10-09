Mustafa Toklu ziyaret turunda

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret turuna çıktılar. Toklu ve yönetimi ilk olarak Alanya Tapu Müdürü olarak atanan Murat Yiğit'i ziyaret ettiler. Yiğit'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Toklu, AK Parti olarak Müdür Yiğit'le uyum içinde çalışacaklarını belirtti.

Müftülük ve Göç İdaresi Ziyareti

Başkan Toklu ve Yönetimi daha sonra Alanya Müftülüğüne giderek yeni atanan Müftü İhsan İlhan'a ziyaret ettiler. Dr. İhsan İlhan'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Toklu, Alanya Göç İdaresi Müdürü Rıfat Çetinkaya'yı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çetinkaya'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, Müdür Çetinkaya ziyaretleri için Toklu ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.