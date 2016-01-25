Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Mustafa Koç’un mezarına ziyaretçi akını

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Koç'un acılı annesi Çiğdem Simavi ve halası Semahat Arsel de bugün mezarının başındaydı

Mustafa Koç’un mezarına ziyaretçi akını

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Koç'un acılı annesi Çiğdem Simavi ve halası Semahat Arsel de bugün mezarının başındaydı

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:10
Mustafa Koç’un mezarına ziyaretçi akını
banner404
KALP krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri ziyaretçi akınına uğradı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından dedesi Vehbi Koç’un mezarının bulunduğu aile kabristanlığına defnedilen Koç’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren Koç’un golf kulübünden ve binicilik federasyonundan arkadaşları ile çok sayıda seveni ziyarete geldi.
ANNESİ VE HALASI MEZARI BAŞINDA
Koç’un annesi Çiğdem Simavi ve halası Semahat Arsel de mezarını ziyarete geldi.
“YARIŞA GİDERKEN BENİ ‘İHTİYAR’ DİYE ÇAĞIRIRDI”
Binicilik kulübünden arkadaşı Türkiye Binicilik Federasyonu eski Başkanı Tunç Çapa, Koç’un golf arkadaşı Cavit Özyardımcı ile kabristana geldi. Koç’un mezarı başında dua eden Çapa ve Özyardımcı kabristan çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Çapa, değerli arkadaşı Mustafayı kaybettiğini belirterek "Uzun yıllar beraber ata binmiştik. Almanya’dan Balkanlar’da, İstanbul’da, Ankara ve İzmir’de bir çok yarışmaya katıldık. Zamansız gitmesi bizi derinden üzdü. Allah ailesine sabır versin. Yaşım ona göre büyük olduğu için yarışlara girerken beni ‘İhtiyar’ diye çağırırdı. Çocukluğundan beri beraberdik, onun için çok üzgünüm” dedi.
“MÜTEVAZIYDI”
Mustafa Koç’un İstanbul At Spor Kulübü ve Golf Kulübünden arkadaşı olan Cavit Özyardımcı ise, 30 yıllık bir arkadaşlığı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Hiç birbirimizi kaybetmedik, her zaman için birbirimizle irtibatı kesmedik. Çok iyi bir insandı. Çok da anılarımız var anlatmakla bitmez. Allah mekanını cennet etsin. Mütevazilikte toprak gibiydi. Bu kadar mütevazi bir insan daha olamazdı. Allah’ın takdiri, rahmet eylesin”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 17:11
Anahtar Kelimeler:
Mustafa KoçKalp KriziMezar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim