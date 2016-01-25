Mustafa Koç’un mezarına ziyaretçi akını

KALP krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri ziyaretçi akınına uğradı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından dedesi Vehbi Koç’un mezarının bulunduğu aile kabristanlığına defnedilen Koç’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren Koç’un golf kulübünden ve binicilik federasyonundan arkadaşları ile çok sayıda seveni ziyarete geldi.

ANNESİ VE HALASI MEZARI BAŞINDA

Koç’un annesi Çiğdem Simavi ve halası Semahat Arsel de mezarını ziyarete geldi.

“YARIŞA GİDERKEN BENİ ‘İHTİYAR’ DİYE ÇAĞIRIRDI”

Binicilik kulübünden arkadaşı Türkiye Binicilik Federasyonu eski Başkanı Tunç Çapa, Koç’un golf arkadaşı Cavit Özyardımcı ile kabristana geldi. Koç’un mezarı başında dua eden Çapa ve Özyardımcı kabristan çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Çapa, değerli arkadaşı Mustafayı kaybettiğini belirterek "Uzun yıllar beraber ata binmiştik. Almanya’dan Balkanlar’da, İstanbul’da, Ankara ve İzmir’de bir çok yarışmaya katıldık. Zamansız gitmesi bizi derinden üzdü. Allah ailesine sabır versin. Yaşım ona göre büyük olduğu için yarışlara girerken beni ‘İhtiyar’ diye çağırırdı. Çocukluğundan beri beraberdik, onun için çok üzgünüm” dedi.

“MÜTEVAZIYDI”

Mustafa Koç’un İstanbul At Spor Kulübü ve Golf Kulübünden arkadaşı olan Cavit Özyardımcı ise, 30 yıllık bir arkadaşlığı olduğunu belirterek şunları söyledi: