Mustafa Ceceli'nin eski eşi ile ilişkisi ortaya çıkan İntizar kimdir?

Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik'le yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen İntizar gündemde en çok konuşulan isimlerden. Peki Fantazi şarkıcısı İntizar kimdir, kaç yaşındadır?

Mustafa Ceceli'nin eski eşi ile ilişkisi ortaya çıkan İntizar kimdir?
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1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadı Arslan'dır. Babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir'de yaşamıştır. İzmir'de düzenlenen bir müzik yarışmasında Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında birinci olan şarkıcı Ağrı Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İLK KEZ KONSERDE KEŞFEDİLDİ

Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca konseri izleyenler arasında olan Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur, konser sonrası İntizar'la irtibata geçer, Ferdi Tayfur, İntizar'a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak ister.
ALBÜMLERİ

Gelincik (1997)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında/ Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2013)

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