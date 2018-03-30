Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'un başı yine dertte! Şirket içi yazışmalar ortaya döküldü
Facebook'un başı yine dertte!
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun yaşam tüyosu
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Musluoğlu Dim TV'ye 'Toprağa Değen Eller'i anlattı

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Antalya ve ilçelerinde uygulanmaya başlayan 'Toprağa Değen Eller' projesinin Alanya'daki işleyişi hakkında Dim TV mikrofonlarına konuştu

Musluoğlu Dim TV'ye 'Toprağa Değen Eller'i anlattı

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Antalya ve ilçelerinde uygulanmaya başlayan 'Toprağa Değen Eller' projesinin Alanya'daki işleyişi hakkında Dim TV mikrofonlarına konuştu

30 Mart 2018 Cuma 20:27
Musluoğlu Dim TV'ye 'Toprağa Değen Eller'i anlattı
banner404

ÇOCUKLARA toprak ve ağaç sevgisini aşılamak için böyle bir proje başlatma kararı aldıklarını belirten Musluoğlu, "Antalya İl Ziraat Odaları toplantısında yaptığımız görüşmelerde bu kararı aldık. 

Bu konuda Alanya'daki okullarımızdan da zaten bize talep geliyordu. Ancak fidanları okul aile birliği üyeleri dikiyordu. Bu sebeple de çocukların toprakla buluşmaları noktasında eksiklik oluyordu. Biz de okullara, dikimi öğrencilerin yapmasını istediğimizi ilettik. Böylece öğrencilerin elleri toprağa değecek ve onlara bu sevgiyi daha kolay aşılayabileceğiz" dedi.
SIRADAKİ OKUL DEMİRTAŞ'TA
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Odası ve okul aile birlikleri arasındaki istişarelerle önceden belirlenen yerlerde dikim yapıldığını söyleyen Musluoğlu "Şu ana kadar Kargıcak ve Toslak'ta bulunan iki okulda öğrencilerimizle bir araya gelerek fidan dikimi yaptık. Önümüzdeki hafta içerisinde proje kapsamında Demirtaş'ta bulunan bir okulumuzdaki öğrencilerle Ziraat Odası olarak öğrencilerin fidana ulaşma konusunda yaşadığı sıkıntılarda destek oluyoruz. Projeyi yıl sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ALANYA Ziraat Odası BaşkanıTurgut MusluoğluAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sanatlı terapi
Alanya'da sanatlı terapi
Türkiye beyaza büründü!
Türkiye beyaza büründü!
Bu iki kare arasında tek fark var!
Bu iki kare arasında tek fark var!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim