Musluoğlu Dim TV'ye 'Toprağa Değen Eller'i anlattı

ÇOCUKLARA toprak ve ağaç sevgisini aşılamak için böyle bir proje başlatma kararı aldıklarını belirten Musluoğlu, "Antalya İl Ziraat Odaları toplantısında yaptığımız görüşmelerde bu kararı aldık.

Bu konuda Alanya'daki okullarımızdan da zaten bize talep geliyordu. Ancak fidanları okul aile birliği üyeleri dikiyordu. Bu sebeple de çocukların toprakla buluşmaları noktasında eksiklik oluyordu. Biz de okullara, dikimi öğrencilerin yapmasını istediğimizi ilettik. Böylece öğrencilerin elleri toprağa değecek ve onlara bu sevgiyi daha kolay aşılayabileceğiz" dedi.

SIRADAKİ OKUL DEMİRTAŞ'TA

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Odası ve okul aile birlikleri arasındaki istişarelerle önceden belirlenen yerlerde dikim yapıldığını söyleyen Musluoğlu "Şu ana kadar Kargıcak ve Toslak'ta bulunan iki okulda öğrencilerimizle bir araya gelerek fidan dikimi yaptık. Önümüzdeki hafta içerisinde proje kapsamında Demirtaş'ta bulunan bir okulumuzdaki öğrencilerle Ziraat Odası olarak öğrencilerin fidana ulaşma konusunda yaşadığı sıkıntılarda destek oluyoruz. Projeyi yıl sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

