Müslüman kadınlar için helal seks kitabı

ABD doğumlu Müslüman kadın yazar Umm Muladhat, Müslüman kadınlar için kaleme aldığı helal seks kitabında, helal cinsel pozisyonlar, genital bölgelerin hijyeni, kadın ve erkek cinsel organlarının tanıtımı ve uyarılması, banyoda, yatakta, kanepede, yerde, çocuklar uyurken günaha girmeden çiftlerin nasıl cinsel ilişkiye girmeleri gerektiğini anlatıyor.

ERKEKLERDEN SORU YAĞMURU

Yazar, The Observer'a verdiği röportajda, binlerce Müslüman erkek tarafından soru ve e-posta yağmuruna tutulduğundan bahsetti.

Umm Muladhat takma adını kullanan ve gerçek adını gizleyen yazar, kitabın önsözünde kitapta yer verdiği tavsiyeleri, kocasıyla da deneyip tartışarak kaleme aldığını, “en günahsız şekilde zevk almanın yolları konusunda, Müslüman kadınlara bir rehber kitap hazırlamaya karar verdiğini” anlatmış.

HELÂL ÖPÜŞME TAVSİYELERİ

Kitabın öpüşme bölümünde yazar Umm Muladhat “helâl” olması için kısaca kadınlara şu tavsiyelerde bulunuyor;

“Kocanızla göz teması kurarak başlayın ve ona gülümseyin. Yavaş ve nazikçe başlayın. Aceleye getirerek dişlerinizin çarpışmasını istemezsiniz. Eşinizin dudaklarını öpmeye başlayın. Başınızı yana eğin ki burunlarınız çarpışmasın. Daha sonra dilinizi yavaşça onun ağzına sokun ve diline dokunun. Ardından onun dilini, kendi ağzınızın içine çekin. Bu arada parmaklarınızı yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz. Parmaklarınızla eşinizin saçlarını karıştırın, omuzlarını ve göğsünü okşayın. Eşinizin dudaklarından yavaşça çenesine ve boynuna doğru dudaklarınızı kaydırarak hafif öpücükler kondurmaya devam edin. Omuzlarını ve göğsünü öpün. Ellerinizle de eşinizin kalçalarını okşayın. İsterseniz, hafifçe, boynunu ve omuzlarını ısırabilirsiniz. Hatta küçük bir ısırık izi bırakmanız, eşinizin sizi hatırlayıp, eve geldiğinde daha fazla arzu etmesi için önemli bir işaret olacaktır.”

Umm Muladhat'ın helal iç çamaşırı, helal parfüm, helal makyaj tavsiyelerinin de yer aldığı kitabı yazması iki yıl sürmüş.

Umm Muladhat "The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide to Mind Blowing Sex" (Müslüman Kadının Seks El Kitabı; İnsanın Aklını Başından Alan Helal Seks Rehberi” isimli kitabıyla, bir ilki gerçekleştirdiğini, pek çok Müslüman kadının kimseyle utanıp konuşamadığı için, içinde sakladığı soruları açıklıkla gündeme getirerek, cinsel yaşamlarını zevkli, mutlu ve günahtan uzak bir hale getirmeyi amaçladığını yazıyor.