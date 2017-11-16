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Musk'a kese atan tellağa, dünyadan randevu yağıyor!

Tükiye'ye gelen ünlü iş adamı Elon Musk'a kese attıktan sonra ünlü olan tellağa, dünyadan randevu yağıyor. Tellağı arayanlar, "Niye araba istedin, Mars'tan arazi isteseydin." diye dalga geçiyor

Musk'a kese atan tellağa, dünyadan randevu yağıyor!

Tükiye'ye gelen ünlü iş adamı Elon Musk'a kese attıktan sonra ünlü olan tellağa, dünyadan randevu yağıyor. Tellağı arayanlar, "Niye araba istedin, Mars'tan arazi isteseydin." diye dalga geçiyor

16 Kasım 2017 Perşembe 08:17
Musk'a kese atan tellağa, dünyadan randevu yağıyor!
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ÜNLÜ iş adamı Elon Musk'a Türkiye ziyareti sırasında yaptığı kese ile ünlü olan tellak Ali Güvenç'e telefon yağıyor. Arayanlar, "Keşke Mars'tan arazi isteseydin." diyor.

YURT DIŞINDAN ÇOK KİŞİ ARIYOR, MÜŞTERİ SAYISI ARTTI

Tesla'nın sahibi Elon Musk'ı Ankara Şengül Hamamı'nda keseleyen tellak Ali Güvenç, dünyada popüler oldu. 41 yıllık tellak Güvenç'i, haberin çıkmasının ardından yurtdışından çok sayıda kişi aradı, müşteri sayısı da arttı.

HAMAMA GELENLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYOR

Belçika'dan arayan bir Türk vatandaşı, Güvenç'i, kaybettiği yakın arkadaşına çok benzettiğini söyledi ve yılbaşında kese için gün aldı. Hamama gelen vatandaşlar da Ali Güvenç ile hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.

"NİYE ARABA İSTEDİN, MARS'TAN ARAZİ İSTESEYDİN"

Gazete Habertürk'ten Akif Akdoğan'ın haberine göre bu ilgiden memnun olan Güvenç, "41. yılımızda biz de biraz ünlü olduk. Arayan soran çok fazla. Benimle fotoğraf çektiriyorlar, garibime gidiyor. 'Niye araba istedin, Mars'tan arazi isteseydin' diye dalga geçenler var. Ama sağlık olsun benim tek üzüntüm Elon Musk ile bir fotoğraf çektiremedim. Bir hatıram kalmadı. İnşallah diğer gelişine artık..." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskTELLAK
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