MÜSİAD'tan Şahin'e ziyaret

ŞAHİN, ALTSO'nun kuruluşu ve faaliyetleri hakkında Kaan'a bilgiler verdi. Oda olarak Alanya'nın ve üyelerin en iyi hizmetleri alması noktasında çalıştıklarını belirten Başkan Şahin, "MÜSİAD Başkanımız Abdurrahman Kaan bey ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. MÜSİAD Alanya için büyük bir kazanımdır. Alanya'nın ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda omuz omuza çalışmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ALANYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, "MÜSİAD olarak Türkiye'de yeni bir şube açıyoruz. Alanya'da olmak büyük bir mutluluk. Sivil toplum kuruluşu olarak çalışan bir sermaye kurumuyuz. Hem Alanya için hem ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Öte yandan Alanya'nın da sorunlarının çözümü için Ankara'da çalışma yapacağız. Alanya için durmadan çalışacağız. Alanya'nın daha iyi hale gelmesi, sorunsuz bir yer olması için iş birliği içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.