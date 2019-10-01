MÜSİAD, Rektör Kalan'ı ziyaret etti
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.
GÜNCEL 01.10.2019, 16:45
GÖREVİNE başladığı 19 Eylül tarihi itibariyle birçok tebrik ziyaretini makamında kabul eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, bu kez de sivil toplum kuruluşları başkan ve yönetimlerini makamında ağırladı. Bu doğrultuda Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni makamında kabul eden Rektör Kalan, nazik ziyaretleri sebebiyle konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin sonunda MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Rektör Kalan’a günün anısına binaen tablo hediye etti.
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