MÜSİAD Genel Başkanı: Ürettiklerimizi dünyaya satacağız

Mehmet AL

ALANYA'YA gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Her yerli, milli değildir. Yeni dünya düzeninde bizim şiarımız şu olmalı; hem global olacağız, hem de milli kalacağız, milli ekonomiyle büyüyeceğiz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Alanya'da ilçesinde şube açılışının ardından düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada Türkiye topraklarının bereketli ancak bir o kadar da zor bir coğrafya olduğunu söyledi.

Çevredeki gelişmelerin yanı sıra, zaman zaman maruz kalınan siyasi ve ekonomik hamlelerle Türkiye'nin strateji değiştirmeye yönelebildiğini ifade eden Kaan, bugünlerde yaşanılan süreçte de hızlıca strateji belirleyerek yollarına hız kesmeden devam etmek zorunda olduklarını ifade etti.

Kaan, açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda, gerçekçi ve ayağa yere basan bir yol haritasıyla Türkiye'nin geleceğe ve gelecek hedeflerine yürüyeceğini belirterek, "İş dünyası olarak bizler de geçmiş tecrübelerimizi kullanarak bu süreci atlatacağız. Buradan, tamamen içimize kapanarak, tabiri caizse defansa ağırlıklı oynayacağımız anlamı çıkmasın. Kendimizi risklere karşı koruma eğilimi gösterirken, aynı zamanda yönümüzü dünyaya çevirmekten de geri durmayacağız.Unutmayalım ki bu dönemler, büyük fırsatları da beraberinde getirir. Bu fırsatları tespit ederek, isabetli hamlelerle büyük bir güce dönüştürebiliriz." dedi.

'ÜRETTİKLERİMİZİ DÜNYAYA SATACAĞIZ

"Türkiye'nin geleceğini, üretimle inşa edeceğiz" diyen Kaan, özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırarak, üretim ekonomisi esasıyla büyüyeceklerini dile getirdi. Kaan, üretimde en önemli şeyin milli ve yerli üretim olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Yani biz artık kendimiz tasarlayacak, kendimiz üretecek ve ürettiklerimizi dünyaya satacağız. Halihazırda zaten böyle değil mi derseniz, evet biz zaten ürettiklerimizi dünyaya satıyoruz. Fakat burada konunun can alıcı noktası, ürettiklerimizin tamamen ya da ağırlıklı olarak yerli olması ve milli ögeler taşımasıdır. Çünkü bildiğiniz gibi her yerli, milli değildir. Yeni dünya düzeninde bizim şiarımız şu olmalı; hem global olacağız, hem de milli kalacağız, milli ekonomiyle büyüyeceğiz."

'BİZ SİYASETÇİ DEĞİLİZ

Kaan, son günlerde Amerika ve Avrupa’yla olan ilişkilerimiz normalleşme sürecine girdiğinin altını çizdi. "Bizler siyasetçi değiliz, siyasete ve siyasilerin aldıkları kararlara müdahil olmayız." diyen Kaan, "Fakat iş dünyasını da siyasetten tamamen ayrı düşünmek gerçekçi olmaz. Son dönemde atılan karşılıklı adımlar, ülkelerimiz arasındaki ticaretin normal seyrinde sürmesi ve daha da geliştirilebilmesi bakımından son derece önemlidir. Dolayısıyla, iş dünyası olarak bu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Gala yemeğine ilçededi kurum ve kuruluşların yöneticileri ile MÜSİAD şube başkanları ve çok sayıda iş insanı katılırken Genel Başkana Alanyaspor forması ve Alanya'nın geleneksel giyimi olan şapka şalvar ile birlikte su kabağı hediye edildi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahine ve ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşına MÜSİAD TARAFINDAN gözündeki katarak ameliyatı yaptırılan Afrikalı vatandaşın fotoğrafı takdim edilirken MÜSİAD Alanya Başkanı Mustafa Durusoy ise Alanya nın simgesi olan su kabağı ve Alanyaspor forması üzerinde MÜSİAD Genel Başkanın adı olan 07 nolu forma hediye edildi.