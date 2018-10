MÜSİAD galasında buluştular

ALANYA'NIN önde gelen iş insanları, siyasiler ve oda başkanlarının bir araya geldiği açılışın ardından D’GALA Event&Congress çatısı altında bir gala gerçekleştirildi. MÜSİAD Alanya Şubesi'nin açılışı münasebetiyle Alanya’ya gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan galada yaptığı konuşmasında "Her yerli, milli değildir. Yeni dünya düzeninde bizim şiarımız şu olmalı hem global olacağız hem de milli kalacağız, milli ekonomiyle büyüyeceğiz" dedi.

'FIRSATLARI İYİ TESPİT EDELİM'

Kaan, açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda, gerçekçi ve ayağa yere basan bir yol haritasıyla Türkiye'nin geleceğe ve gelecek hedeflerine yürüyeceğini belirterek, "İş dünyası olarak bizler de geçmiş tecrübelerimizi kullanarak bu süreci atlatacağız. Buradan, tamamen içimize kapanarak, tabiri caizse defansa ağırlıklı oynayacağımız anlamı çıkmasın. Kendimizi risklere karşı koruma eğilimi gösterirken, aynı zamanda yönümüzü dünyaya çevirmekten de geri durmayacağız. Unutmayalım ki bu dönemler, büyük fırsatları da beraberinde getirir. Bu fırsatları tespit ederek, isabetli hamlelerle büyük bir güce dönüştürebiliriz" diye konuştu.

'HEM GLOBAL HEM MİLLİ OLMALIYIZ'

"Türkiye'nin geleceğini, üretimle inşa edeceğiz" cümlesinin ardından üretimde en önemli şeyin milli ve yerli üretim olduğunu ifade eden Kaan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Yani biz artık kendimiz tasarlayacak, kendimiz üretecek ve ürettiklerimizi dünyaya satacağız. Halihazırda zaten böyle değil mi derseniz, evet biz zaten ürettiklerimizi dünyaya satıyoruz. Fakat burada konunun can alıcı noktası, ürettiklerimizin tamamen ya da ağırlıklı olarak yerli olması ve milli ögeler taşımasıdır. Çünkü bildiğiniz gibi her yerli, milli değildir. Yeni dünya düzeninde bizim şiarımız şu olmalı hem global olacağız hem de milli kalacağız, milli ekonomiyle büyüyeceğiz."

ŞALVAR HEDİYE EDİLDİ

Organizasyonun finalinde Genel Başkan Abdurrahman Kaan’a Alanyaspor forması ve Alanya'nın geleneksel kıyafetlerinden şapka, şalvar ile birlikte su kabağı hediye edildi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e ve ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı'ya MÜSİAD tarafından ameliyatı gerçekleştirilen bir katarakt hastası Afrikalı vatandaşın fotoğrafını takdim etti.