MÜSİAD dosyasının ardından devlet 'Seracılık Paketi'ni' açıkladı!

SERACILIĞA destek verilmesi yönünde hazırladıkları dosyası geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teslim eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetimi açıklanan paketle birlikte üretici adına sevindiklerini ifade ettiler. Yüzde 75'i kadar yatırım kredisi verileceğinin Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, vadenin ise 7 yıla yayılacağını duyurması üreticileri heyecanlandırdı. Seralarda yapılan tarımsal üretimin arttırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni bir kredi paketi; Seracılığın geliştirilmesi ve belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere, ülkede tarıma uygun diğer bölgelere de yaygınlaştırılması suretiyle, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının, tarımsal üretimin ve verimliliğin arttırılması ve böylece mevsimsel değişikliklerin üretim miktarı, maliyetler ve fiyatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı yapmak amacıyla oluşturuldu. Açıklanna paketi değerlendiren ve emeği geçen Bakan Berat Albayrak ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a teşekkür eden MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, 9 Ocak 2019'da Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası üzerinden örtüalrıntaeımaal faaliyetlee konusunda verilen destek ve kredilerin genişletilerek arttırılmasını talep etmiştik. Talep doayasını sunduğumuzda genişletmeye yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade etmişlerdi. Açıklanan bu paketin Alanya ve Antalya tarımı başta olmak üzere tüm ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yeni paket ile üreticimiz adına hem üretime aşamasına hazırlanma hem de gerimödeme noktasında büyük katkı sağlanmasının yanısıra üretimin artacak olmasında tüketici adına olumlu yansımaları ortaya çıkacaktır"dedi. Kredi paketi ile yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların tadilat, onarımı ve modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırım harcamaları ve güncellenmiş ürün bütçeleri ile faal olan seraların işletme giderlerinin daha güçlü ve uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenmekte.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 14:21