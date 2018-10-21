MÜSİAD'dan 'enflasyon' çağrısı

MÜSTAKİL Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy da, yaşanan zorlu süreçte esnafından elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Durusoy, "MÜSİAD'ın enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına desteği net. Enflasyonla mücadeleye kapsamında iş dünyasının fedakarlıktan kaçınmaması gerekir. Hedefimiz büyük ve meselemiz Türkiye'nin kalkınması. Ecdat kanıyla emanet edilen güzel vatanımızın huzurlu olmasında ki en önemli etkenlerde biri kalkınmadır. Kalkınma için üretim gerekli. Enflasyonla yapılan topyekun mücadele hamlesine MÜSİAD Alanya Şubesi üyemiz Bilal Gömeç'e ait ALBİMO Mobilya'da yurt genelinde mücadeleye destek veren öncü firmalar arasında yer aldı. Yürekli ve gönüllü insanlar bu konunun ciddiyetini fark ederek sorumluluğun bilinci ile hareket etmesi gelecek adına umut vaat eden hareketlerdi. Ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı ise Türkiye'nin iktisadi anlamda paradigma değişimini gösterdi ve netleştirdi. Enflasyon sarmalı, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor. Eriyen sadece para değil, eriyen milli servetimiz oluyor. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programını destekliyoruz. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir" dedi.