MÜSİAD Alanya Tarım Yatırım Fuarına katıldı

SERİK'TE bir otelde gerçekleştirilen 3.Tarım, Meyve ve Sebze Yatırım Forumu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Serik Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Tuncer MÜSİAD ve Alanya'yı uluslararası boyuttaki etkinlikte temsil etti. Durusoy, programın Arap Dünyası organizasyon ayağını yürüterek alanında ülkelerinde en etkin 50 iş adamını Serik'e getiren Suudi Arabistan MÜSİAD yöneticisi Mustafa Göksu’yu yaptığı organizasyon için tebrik etti. Durusoy, “Uluslararası boyutta gerçekleştirilen ve tarımın geleceğinin ele alındığı etkinlikte kendi ülkelerinin en önemli üreticileri Antalya’da buluşarak karşılıklı işbirliği, yatırım ve üretim metotları konuları değerlendirildi. Helal üretim tohumun toprakla buluşması ile başlayıp hilesiz ticareti ile devam etmesi gerekmekte. Bu yüzden İslam dünyasında yaptığı işte öncü olan kurum ve kuruluş v ekişiler bu hususta işbirliği içerisinde olmalı. Başarıya ulaşmanın en önemli formülü öz üretim olduğu unutulmamalı. Yönetim kurulumuzdan hem örtü altı hem açık alanda topraksız tarımında arasında olduğu farklı alanlarda çalışmalar yürüten sayın Ahmet Tuncer ile yaptığımız ziyarette bölge adına ufkumuzu açacak fikirlerle forumdan döndük” dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, turizm, ticaret ve karşılıklı yatırımların bölgenin daha gelişmiş bir coğrafya olmasına hizmet edeceğini söyledi. Türkiye'nin son 15 yılda düşük gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine yükseldiğini belirten Rumeli, Türkiye'nin 1990 ve 2005 yılları arasında sadece 1 milyar dolar yatırım çeken bir ülke olduğunu, rakamın 10 katı kadar artarak her yıl 15 milyar dolar yatırım çekebildiklerini, Türkiye'nin 190 ülkeden en iyi yatırım ortamına ulaşan 43'üncü ülke olduğunu dile getirdi. Cidde Ticaret Odası Meyve ve Sebzeciler Sektör Başkanı Suheyl Ramili de Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin her geçen gün büyüdüğünü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara kadar çıkmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Suudi Arabistan olarak Türkiye'den şu anda 900 bin ton domates ithal ettiklerine vurgu yapan SuheylRamili, Suud pazarının Türkiye'ye ne kadar güvendiğinin gösteren çok iyi bir rakam olduğunu belirtti. Antalya Ticaret ve Sanayi İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca ise 8 milyar dolarlık bu ticaret rakamlarının 28 milyar dolara çıkmasını istediğini kaydetti.