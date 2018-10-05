MÜSİAD Alanya açıldı 

ALANYA'NIN önde gelen iş insanları, siyasiler ve oda başkanları MÜSİAD’ın açılışında bir araya geldi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyelerinin de tam kadro katılım sağladığı açılış töreninde, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputulu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Esnaf ve Sanaatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ve çok sayıda davetli de yer aldı. Açılış töreninde kurdele kesimi ise yapılan konuşmaların ardından Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan’ın dualarıyla birlikte gerçekleşti.

‘TÜRKİYE’NİN EN SAYGIN KURUMU'

Törenin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Alanya Başkanı Mustafa Durusoy, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1990 yılında 12 idealist işadamının İstanbul’da bir ofiste faaliyetlerine başladığı MÜSİAD, bugün 78 ülkede ve yurt içinde 86 şube olmak üzere toplamda 208 irtibat noktasında, üreten bir ülke için gece gündüz çalışan, Türkiye’nin en saygın, en yaygın ve en etkin sivil toplum kuruluşudur. MÜSİAD Alanya Şubesi’nin kurulumu noktasında başta MÜSİAD Genel Başkanı’mız Sayın Abdurrahman Kaan nezdinde bütün yönetim kurulu üyelerimize saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘208 İRTİBAT NOKTASINA SAHİP MÜSİAD 28. YILINDA ALANYA’DA’

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise “Akdeniz’in doğasıyla, güzellikleriyle öne çıkan bir ilçesi olan Alanya’da bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. 28. yılımızda belki biraz geç kaldık Alanya için lakin Alanya’yı dünyaya bağlamak noktasında artık burada güzel bir binada başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya hizmet edecek bir birlikteliğin açılışını yapıyoruz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sizlerle birlikte ülkemizi daha iyi noktalara getirmek adına canla başla çalışacağız. Daha fazla gayret edeceğiz. MÜSİAD Türkiye’nin en yaygın ve saygın sivil toplum kuruluşudur. Ve sermaye piyasalarında yüzde 20 oranında bir paya sahiptir. Bu bakımdan bundan sonra da daha iyi yerlere gelebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da yapmış olduğu konuşmasında “Alanya’mız ve ülkemiz için son derece önemli bir açılıştayız. Dünyanın her yerinde ülkemizin kalkınması adına değerli çalışmalar sunan bir kurum, MÜSİAD. Yurt dışında bir elçilik gibi çalıştıklarını, ülkemizi dünyaya tanıttıklarını ve temsil ettiklerini biliyoruz. Alanya’mız için güzel şeylere vesile olacağına inancım tam. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.