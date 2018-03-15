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Musalla taşında yürek sızlatan görüntü! Anne kız yan yana

İstanbul Tokat seferini yapan otobüste yanarak ölen anne ve 5 yaşındaki kızı yan yana defnedildi. Otobüste toplamda 11 kişi can vermişti

Musalla taşında yürek sızlatan görüntü! Anne kız yan yana

İstanbul Tokat seferini yapan otobüste yanarak ölen anne ve 5 yaşındaki kızı yan yana defnedildi. Otobüste toplamda 11 kişi can vermişti

15 Mart 2018 Perşembe 15:13
Musalla taşında yürek sızlatan görüntü! Anne kız yan yana
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İSTANBUL-Tokat seferini yapan yolcu otobüsünün Çorum'un Osmancık ilçesinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev aldığı kazada hayatını kaybeden Tokatlı yolcular toprağa verildi. Hayatını kaybeden 11 kişiden 5'i Tokat'ta kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİYLE YAN YANA DEFNEDİLDİ
Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne Dürdane ve kızı Betül Kaplan'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesine getirildi. Öğle namazını müteakiben Dürnane Kaplan ile kızı Betül Kaplan (5) cenaze namazı Abdulhannani Mezarlığı musallasında kılındı.
CENAZE TÖRENİNE PEK ÇOK KİŞİ KATILDI
Hastanede tedavisi devam eden Hulusi Kaplan, eşi ve kızının cenaze namazına katılamadı. Cenazeye; Tokat Valisi Ömer Toraman, Pazar Kaymakamı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.
SÖZ KESME TÖRENİNDEN DÖNÜYORLARDI
Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş, Tokat'ta yaşayan 6 çocuklu Hulusi ve Dürdane Kaplan çiftinin polis okulunda eğitim gören oğulları Burak Kaplan'ın İstanbul'da yapılan söz kesme töreni sonrasında memleketlerine dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybettiğini söyledi. Baba Hulusi Kaplan'ın Üzümören Belediyesi'nde İşkur projesi kapsamında çalıştığını ifade eden Başkan Karataş, " Kırıkkale'de polis okuluna giden oğullarının söz kesme töreni için İstanbul'a gitmişlerdi. Dönüş yolunda bu kaza ile karşı karşıya kaldılar. Belediyemizde çalışan Hulisi Kaplan kazayı yaralı olarak atlattı. Allah ailesine sabırlar versin. Belediye, hükümet, devlet olarak ailenin yanında olacağız" diye konuştu.
21 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN DA TURHAL'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Esra Kel de Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Kesikbaş Camii'de kılınan cenaze namazının ardından kale mezarlığına defnedildi.
Kazada hayatını kaybeden otobüsün muavini Cihan Çakmak (18) Tokat'ın Almus ilçesinde, Mehmet Cula'nın (45) cenazesi ise Tokat'ın Sulusaray ilçesi Tekkeyeni köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İstanbul'dan Tokat'a giden İmparator Turizm firmasına ait 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsünün Çorum Osmancık-Kargı karayolunda yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

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