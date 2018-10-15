Muratpaşa’da Serik damgası

MURATPAŞA Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Serik Belediyesi Güreş Takımı, iki birincilik, bir ikincilik ve dört üçüncülük elde etti. Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri, 49 başpehlivan olmak üzere, yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 14 Ekim Pazar günü yapılan güreşlerde, Serik Belediyesi Başpehlivanlarından Ali Gürbüz rakiplerini yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Serik Belediyesi güreş takımı diğer kategorilerde de başarılı sonuçlar elde etti. Başaltında güreşen Hasan Borucu ikinci, İlhan Kırmızı Kan ile Cemali Küçükgüçlü üçüncülüğü paylaştı. Büyük ortada Enver Yörük üçüncü, küçük orta küçük boyda Osman Kan üçüncü, deste büyük boyda Atakan Eser ise birinci oldu.

Ali Gürbüz’den 15. şampiyonluk

Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşlerinde özellikle başpehlivanlık müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu. Yarı finalde Ali Gürbüz rakibi Orhan Okulu’yu mağlup ederken, Kürşat Korkmaz’da Hüseyin Gümüşalan’ı mağlup etti. Finalde karşı karşıya gelen Gürbüz ve Korkmaz’ın kıran kırana geçen mücadelesinde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, 2018 yılında çıktığı er meydanlarında 15. şampiyonluğunu elde etti.