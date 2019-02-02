Muratpaşa kansere karşı mavi- turuncu oluyor

MURATPAŞA Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve aralarında Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Antalya Şubesi'nin de bulunduğu ortak kuruluşlarının kansere karşı toplumsal bilinci artırmak için dünya çapında sürdürdüğü uluslararası kampanyaya destek veriyor. “Yapabiliriz, yapabilirim” sloganıyla devam eden 3 yıllık kampanya sürecinin 2'nci yılında Muratpaşa Belediyesi Ziya Gökalp Kent Parkı başta olmak üzere kent merkezini hastalıkla mücadelenin renkleri mavi ve turuncuyla ışıklandırıyor.

Kansere bağlı ölümlerin üçte birinin beş temel davranış ve beslenme alışkanlığıyla ilgili olduğunu belirten Belediye Başkanı Ümit Uysal, bunların yüksek vücut kitle indeksi, meyve ve sebze alımının düşük olması, fiziksel aktivitelerde bulunmamak, sigara kullanımı ve alkol tüketimi olduğunu söyledi. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak fiziksel aktiviteyi artırmak için hem tesisleşme anlamında hem de her yaştan bireyin spor yapmasını sağlamak için önemli bir anlayış değişikliğine gittiklerini kaydetti.

Muratpaşa'da mahallelere yayılan bir tesisleşme sürecine girdiklerini belirten Başkan Uysal, farklı mahallerde 5 okulun bahçesine yaptıkları salonlarla geniş kitlelerin sporla buluşmasında önemli bir adım attıklarını söyledi. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nu ise bir spor kompleksine dönüştürerek tamamladıklarını belirten Başkan Uysal, “Yılda üç dönem olarak açtığımız spor okullarına ise farklı yaş gruplarından 55 bin 26 komşumuz katıldı” dedi



Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Antalya Şubesi ve Başkanı Kadri Yakut aracılığıyla ilk kez geçen yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen uluslararası etkinliğin parçası olduklarını belirten Başkan Uysal, “4 Şubat Dünya Kanser Günü kampanyasının bir parçası olmamızı sağladıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.