Muratpaşa'da 'Sera Akademisi' kuruluyor

MURATPAŞA Belediyesi ve SERKONDER Ermenek Mahallesi'nde sera akademisi kurulması için işbirliğine gidiyor. SERKONDER Yönetim Kurulu Üyesi Sarış Aydoğdu'nun ziyaretinde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin tarımda yüksek katma değeri olan ürünlerin üretimini gerçekleştirmesi ve modern tarım tekniklerinin kullanılmasına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bunun için sektöre yönelik ciddi bir planlamanın yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Her ne kadar söz konusu düzenleme genel kamu yönetimi eliyle yapılması gerekse de turizmin ve özellikte örtü altı tarımın başkenti konumunda bulunan Antalya'da yerel yönetimlerinde sorumluluk almaması düşünülemezdi. Muratpaşa Belediyesi olarak bu konuda öncü bir rol oynayarak Antalya'da bir sera akademisi kurulması konusunda ilk adımı atıyoruz" diye konuştu.

Ermenek Mahallesi'nde 2 bin metrekare alanda SERKONDER ile örnek sera uygulamasının yapılacağını kaydeden Başkan Uysal, "Burada amacımız, modern sera üretimini teşvik ederek seracılık sektöründe AR-GE çalışmalarını geliştirmek, verimliliği arttırmak, yeni ürün, maliyet düşürme, katma değeri yüksek ürün üretilmesine yönelik yeni bilgiler elde etmektir" diye konuştu.

Akademide uzmanlar tarafından modern seracılık eğitimi verilmesini de planladıkların aktaran Başkan Uysal, kısa bir süre içinde bu sera akademisi kuruluşuna ilişkin işbirliği protokolünün imzalanacağını söyledi.

