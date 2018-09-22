Muratpaşa Belediyespor, Polatlı’yla karşılaşacak

SEZONA, Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan ve Süper Lig’de ilk 2 haftanın ardından averajla liderlik koltuğuna oturan Paşanın Melekleri, ligde üst sıraları yakından ilgilendiren Polatlı Belediyespor maçı için Pazar sahaya çıkıyor. Muratpaşa Belediyespor, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak karşılaşmada Süper Kupa maçında 34-29 yendiği Polatlı Belediyespor’la karşılaşacak. Ligde aynı puana sahip iki takımın maçını Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetecek.

“Türk hentbolunun başarısı olacağına inanıyoruz”

Kulüp Başkanı Murat Şimşek, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, bu sezon 18 yaşındaki Eda Nur Kılıç, Süper Lig'in en genç oyuncularından 16 yaşındaki Öznur Özdemir, 17 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz ve 18 yaşındaki Ayşenur Solmaz’ın katılımıyla 22 yaş ortalamasına sahip bir takım oluşturduklarını belirtti. Şimşek, “Birol Ünsal antrenörlüğünde Yeliz Özel, Yasemin Şahin ve bu sezon hentbola yeniden dönenen Didem Hoşgör Binboğa gibi Türk hentboluna damga vurmuş isimlerle hentbol takımımız adeta bir okul kimliğine kavuştu. Sadece 2 yabancı oyuncunun yer aldığı takımızın elde edeceği başarılar aynı zamanda Türk hentbolunun başarısı olacağına inanıyoruz” dedi.

Pazar günü oynayacakları Polatlı maçının zorlu geçeceğini belirten Şimşek, “Polatlı Belediyespor ligin önemli takımlarından. Süper Kupa maçının ardından bir rövanş niteliği de var. Kendi seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz. Tüm Antalyalıları şampiyon takımımızı desteklemeye davet ediyoruz” diye konuştu.