Murat Ülker’den flaş açıklamalar

DÜNYA Gazetesi yazarı Kerim Ülker Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

İşte Ülker’in söyleşisinin ilgili bölümü:

Konu bu kez Nestle'ye geliyor. Bilindiği üzere cuma günü Yıldız Holding’e bağlı olan Pladis'in uluslararası büyüme planları kapsamında Nestle’nin 2 milyar dolar değerindeki ABD’deki atıştırmalık sektörü varlıklarını satın almak için teklif vermeyi düşündüğü ajanslara düşmüştü. “DeMet's, Godiva, United Biscuits derken şimdi de sıra Nestle'de mi?” diye soruyorum.

Murat Bey'in yanıtı ise ilkine göre kısa oluyor. “Evet ilgilendik. Ancak olmadı.” “Neden olmadı?” diye sorduğumda, “Biz ticaretle uğraşıyoruz. Fırsatları doğal olarak değerlendiriyoruz. Nestle'nin ABD işi de öyleydi. Görüştük. Rakamları, üretimleri inceledik. Raporları okuduk. Cuma günü kararımızı verdik. Vazgeçtik ilgilenmekten” diye yanıtlıyor.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE ADI GÜNDEME GELMİŞTİ

Konu son olarak spora geliyor. Bilindiği üzere mayıs ayında Fenerbahçe'de kongre yapılacak. Başkan Aziz Yıldırım, 2018’in Mayıs’ın da yapılacak kongrede yaşanacak olan başkanlık yarışına ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Başkanlık yarışındaki rakibi Ali Koç’u çok ciddiye alan Yıldırım, neredeyse tüm mesaisini seçim çalışmalarına harcıyor. Yıldırım, üyelerle yoğun bir şekilde telefon trafiği yapıyor. Bazı üyelerle de yüz yüze görüşerek projelerini anlatıyor.

Başkan Aziz Yıldırım, ünlü işadamları Ferit Şahenk ve Murat Ülker’in yönetiminde yer alması için büyük bir çaba harcıyor. Yıldırım bu iki önemli ismi yönetimine dahil edip seçimde elini güçlendirmek istiyor. Murat Ülker'e bu konuyu sorduğumda ise yanıt ikincisinden daha kısa ve net. “Hayatta böylesi bir emelim yok…”