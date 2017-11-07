Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113994
ALTIN
158.500
DOLAR
3.8621
STERLİN
5.0779
EURO
4.4666
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını...
banner468

Murat Şar Hale Soygazi’ye annelik davası açtı

Edremitli Murat Şar, özel bir TV kanalında yayımlanan programa katılarak, bir günlükken evlatlık verildiğini, annesinin Türk sinemasının dev isimlerinden biri olduğunu, bu yıldız ismin 'Türkiye Güzeli' seçildiğini ve oyunculuk yaptığını ileri sürdü

Murat Şar Hale Soygazi’ye annelik davası açtı

Edremitli Murat Şar, özel bir TV kanalında yayımlanan programa katılarak, bir günlükken evlatlık verildiğini, annesinin Türk sinemasının dev isimlerinden biri olduğunu, bu yıldız ismin 'Türkiye Güzeli' seçildiğini ve oyunculuk yaptığını ileri sürdü

07 Kasım 2017 Salı 14:17
Murat Şar Hale Soygazi’ye annelik davası açtı
banner404

EDREMİTLİ Murat Şar, oyuncu Hale Soygazi'nin annesi olduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu.  Şar, "Beni büyüten babaannem annemin oyuncu olduğunu söylemişti. Babaannemin anlattığı kadın Hale Soygazi'dir. Soybağımın tespit edilmesini istiyorum" dedi.
 İddiaları gündem yaratan Şar, annesinin Hale Soygazi olduğunu öne sürdü. Ünlü oyuncu Soygazi, Şar'ın bu iddialarını reddederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Murat Şar'ın kendisine iftira attığını ileri süren Soygazi'nin şikâyeti sonrası Şar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Murat Şar'dan bir atak geldi. Savcılığa başvuran Murat Şar, "Beni büyüten babaannem annemin oyuncu olduğunu söylemişti.
Babaannemin anlattığı kadın Hale Soygazi'dir. Soybağımın tespit edilmesini istiyorum" dedi. Bunun üzerine İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hale SoygaziMurat şar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın memurdan müezzine taciz suçlaması
Kadın memurdan müezzine taciz suçlaması
Alkollü sürücü dehşeti... Eski futbolcu hayatını kaybetti
Alkollü sürücü dehşeti... Eski futbolcu hayatını kaybetti
Dönen dolabı itiraf eden gelin adayına bedelini ödettiler
Dönen dolabı itiraf eden gelin adayına bedelini ödettiler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim