Murat Şar Hale Soygazi’ye annelik davası açtı

EDREMİTLİ Murat Şar, oyuncu Hale Soygazi'nin annesi olduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu. Şar, "Beni büyüten babaannem annemin oyuncu olduğunu söylemişti. Babaannemin anlattığı kadın Hale Soygazi'dir. Soybağımın tespit edilmesini istiyorum" dedi.
İddiaları gündem yaratan Şar, annesinin Hale Soygazi olduğunu öne sürdü. Ünlü oyuncu Soygazi, Şar'ın bu iddialarını reddederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Murat Şar'ın kendisine iftira attığını ileri süren Soygazi'nin şikâyeti sonrası Şar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Murat Şar'dan bir atak geldi. Savcılığa başvuran Murat Şar, "Beni büyüten babaannem annemin oyuncu olduğunu söylemişti.
Babaannemin anlattığı kadın Hale Soygazi'dir. Soybağımın tespit edilmesini istiyorum" dedi. Bunun üzerine İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
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