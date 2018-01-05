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Münir Özkul'un cenazesinin ayrıntıları belli oldu

Münir Özkul kızı Güner Özkul, "Zincirlikuyu'ya defnedilecek. Pazar günü düşünüyoruz. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlecek daha sonra Teşvikiye Camii'nden uğurlayacağız" dedi

Münir Özkul'un cenazesinin ayrıntıları belli oldu

Münir Özkul kızı Güner Özkul, "Zincirlikuyu'ya defnedilecek. Pazar günü düşünüyoruz. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlecek daha sonra Teşvikiye Camii'nden uğurlayacağız" dedi

05 Ocak 2018 Cuma 14:00
Münir Özkul'un cenazesinin ayrıntıları belli oldu
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USTA oyuncu Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Özkul'un vefat ettiği Cihargir'deki evinin önünde kızı Güner Özkul açıklama yaptı.

Güner Özkul, "Zaten biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne hazırlanmış olduk" dedi.
CENAZE TÖRENİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren Güner Özkul, "Büyük bir ihtimalle Zincirlikuyu'ya defnedilecek. Pazar gününü düşünüyoruz. Çok küçük bir ihtimal pazartesi günü. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlecek daha sonra Teşvikiye Camii'nden uğurlayacağız" diye konuştu.

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