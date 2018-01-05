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Münir Özkul'a yapılan büyük ayıbı gözyaşları içinde anlattı

Babası Münir Özkul'un ölümünün ardından kamera karşısına geçen kızı Güner Öztürk, "Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk" dedi

Münir Özkul'a yapılan büyük ayıbı gözyaşları içinde anlattı

Babası Münir Özkul'un ölümünün ardından kamera karşısına geçen kızı Güner Öztürk, "Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk" dedi

05 Ocak 2018 Cuma 15:27
Münir Özkul'a yapılan büyük ayıbı gözyaşları içinde anlattı
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2003 yılından bu yana demans rahatsızlığı yaşayan efsane oyuncu Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

UZUN SÜREDİR YATALAKTI

'Habamam Sınıfı'da 'Mahmut Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan Münir Özkul, uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu.

PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, usta sanatçının 7 Ocak Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

"ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE BİRAZ HAZIRLANMIŞ OLDUK"

Güner Özkul, gözleri dolarak, "Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde sağolsun bizi yalnız bırakmadı. Her aşamasında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Hepimizin başı sağolsun" iafadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 15:38
Anahtar Kelimeler:
MagazinMünir ÖzkulİstanbulGüner Özkul
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