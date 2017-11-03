‘Mükemmel yüz’ün matematiği

ABD’deki Temple Üniversitesi’nden bilim insanlarıı ‘mükemmel yüz’ün matematiksel formülünü hesaplamak için 55 kadın modelin yüzünü analiz etti. Matematiksel güzellik ölçütü olarak, gözler arasındaki uzaklık, burun uzunluğu ve yanakların genişliği baz alındı. Buna göre mükemmel bir yüzde gözler arası uzaklık 59.2 mm, burun uzunluğu 39.9 mm, göz pınarından burun kenarına olan ideal uzunluk ise 13.1 mm olarak belirlendi. Araştırmacılar, ayrıca kaşları ve elmacık kemikleri aynı genişlikte olan kadınların, diğerlerine göre daha çekici olarak algılandığını bildirdi. Araştırmacı Gary Linkov, WIZDOM adı verdikleri formülün estetik cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere yarattıklarını bildirirek, kalp şeklinde yüze sahip Reese Witherspoon’un matematiksel olarak bir mükemmel yüze sahip olduğunu açıkladı.