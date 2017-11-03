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‘Mükemmel yüz’ün matematiği

Kadının yüzünün çekici olarak algılanmasını sağlayan matematiksel formül ortaya çıkarıldı. Buna göre, kalp şeklinde yüze sahip Reese Witherspoon ve Scarlet Johnson, matematiksel olarak mükemmel yüz oranlarına sahip

‘Mükemmel yüz’ün matematiği

Kadının yüzünün çekici olarak algılanmasını sağlayan matematiksel formül ortaya çıkarıldı. Buna göre, kalp şeklinde yüze sahip Reese Witherspoon ve Scarlet Johnson, matematiksel olarak mükemmel yüz oranlarına sahip

03 Kasım 2017 Cuma 09:55
‘Mükemmel yüz’ün matematiği
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ABD’deki Temple Üniversitesi’nden bilim insanlarıı ‘mükemmel yüz’ün matematiksel formülünü hesaplamak için 55 kadın modelin yüzünü analiz etti. Matematiksel güzellik ölçütü olarak, gözler arasındaki uzaklık, burun uzunluğu ve yanakların genişliği baz alındı. Buna göre mükemmel bir yüzde gözler arası uzaklık 59.2 mm, burun uzunluğu 39.9 mm, göz pınarından burun kenarına olan ideal uzunluk ise 13.1 mm olarak belirlendi. Araştırmacılar, ayrıca kaşları ve elmacık kemikleri aynı genişlikte olan kadınların, diğerlerine göre daha çekici olarak algılandığını bildirdi. Araştırmacı Gary Linkov, WIZDOM adı verdikleri formülün estetik cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere yarattıklarını bildirirek, kalp şeklinde yüze sahip Reese Witherspoon’un matematiksel olarak bir mükemmel yüze sahip olduğunu açıkladı. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDMükemmel YüzMatematik
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