Müjdeyi Belediye Başkanı verdi

GÜNDOĞMUŞ Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Gündoğmuş Düğün Salonu yapımı için Hazine'den yer tahsisi beklediklerini söyledi. AK Parti Gündoğmuş Kadın Kolları üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Özeren'i ziyaret ettiler. Partili kadınlar, sokak hayvanları, düğün salonu yapımı ve bozuk yollar konusunda belediyeden duyarlılık beklediklerini söylediler. Başkan Özeren, sokak hayvanlarıyla ilgili mücadelenin devam ettiğini, bir ay içinde 34 köpeğin yakalandığını, yavru köpekler büyümeden kendilerine haber verilmesi gerektiğini söyledi. Düğün salonu konusunda hazineden yer tahsisi talepleri olduğunu da hatırlatan Özeren, tahsisin gerçekleşmesi durumunda kaynak problemleri olmadığını, düğün salonunun hemen yapılabileceğini söyledi.

Özeren, yol sorunlarıyla ilgili olarak ise "Kanalizasyon çalışmalarından sonra çökmeler oldu. Baharla birlikte Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ni sıcak asfalt ile kaplayacağız. Diğer caddelerin tamamına kilitli parke taşı döşeyeceğiz" dedi.