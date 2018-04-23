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Müjdeyi ALTSO Başkanı Şahin verdi: Turizm polisi geliyor

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin "Çarşıda ve plajlarda turiste güven verecekler" dedi

Müjdeyi ALTSO Başkanı Şahin verdi: Turizm polisi geliyor

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin "Çarşıda ve plajlarda turiste güven verecekler" dedi

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:55
Müjdeyi ALTSO Başkanı Şahin verdi: Turizm polisi geliyor
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GEÇEN hafta Ankara'ya giderek Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin "Turizm Polisi uygulamasının getirilmesini rica ettik. Güvenliğin ve hijyenin olmadığı yere turist gelmez. Buraya getirdiğimiz turistin de memnuniyeti açısından Turizm Polisi birimi kurulması önemli bir konu" dedi. 

'GİRİŞİMLERDE BULUNDU' 

Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya'da 'Turizm Polisi' biriminin kurulması için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyleyen Şahin "Bakanımızın elinden geleni yapacağını biliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Turizm Polisi biriminin kurulmasını bekliyoruz. Güvenlik olmazsa olmaz. Çarşıda, sahil boyunca Turizm Polisi'nin dolaşması turiste güven verir" dedi.

'HEM GÜVENLİK HEM RENK'

Bu gelişme, Alanya turizm sektöründe de heyecan yarattı. ALTİD Başkanı Burhan Sili "Turizmde güvenliğin teminatı olacak bu adım için Bakanımız Çavuşoğlu ve ALTSO Başkanımız Şahin'e teşekkür ederiz" dedi. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise "Atlı ve mini motosikletli polisler güvenlik açısından önemli olduğu gibi şehrimize de renk katar" dedi.

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Şahin'den Ankara değerlendirmesi
Şahin'den Ankara değerlendirmesi
Son Güncelleme: 23.04.2018 21:57
Anahtar Kelimeler:
PlajçarşıAltso BaşkanıMehmet şahin
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