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Müjdeler peş peşe geldi! Kreş desteği arttı

Bakanlar Kuru kararıyla çalışan annelere kreş desteği arttı. Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise yükseldi

Müjdeler peş peşe geldi! Kreş desteği arttı

Bakanlar Kuru kararıyla çalışan annelere kreş desteği arttı. Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise yükseldi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:47
Müjdeler peş peşe geldi! Kreş desteği arttı
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BAKANLAR Kurulu kararıyla çalışan annelere verilen kreş desteği 304 liradan bin 15 liraya yükselirken rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı, 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu.

KREŞ DESTEĞİ ARTTI

Kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi.

MAKİNEYE KDV İSTİSNASI

Kararla imalat sanayide kullanılan kullanılan yeni makine ve teçhizat katma değer vergisinden istisna tutuldu. Ayrıca bu makina ve teçhizata iki kat hızlı amortisman uygulamasına imkan tanındı.

RAKI, CİN, VOTKA PAHALANDI; LİKÖR, ŞARAP, VİSKİ VERGİSİ DÜŞTÜ

Kararname ile Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin son düzenleme de yapıldı. Kararla rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. 2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü. 2009 yılında Avrupa Birliği'ne, yüksek alkollü içeceklerin özel tüketim vergisi tutarlarının 2018 yılı itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruKreş
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