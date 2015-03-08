Müjde! Diyanet izin verdi

VATANDAŞLARIN “dini” sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, yazı malzemesi olduğu için kâğıdın temizlik malzemesi olarak kullanılmasının uygun görülmediğine işaret ederken, günümüzde tuvalet kâğıtlarının, temizlik için üretildiğinden, bunların temizlik amacıyla kullanılmalarında bir sakınca olmadığını bildirdi. Diyanet, kına saç boyası ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle mani olmadığını da bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dini Soruları Cevaplandırma Platformu vatandaşların merak ettikleri konulara yanıt vermeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı son olarak “tuvalet kağıdı, hemoroid ve saç boyası” ile ilgili sorulara yanıt verdi.

-“TUVALET KAĞIDI İLE TEMİZLENMENİN BİR SAKINCASI VAR MI?”-

Tuvalet kağıdı ile temizlenmenin bir sakıncasının olup olmadığını soran vatandaşa yanıt veren Diyanet, “Dinimizde namazın sahih olma şartlarından biri de, insan vücudunun, elbisesinin ve namaz kılacağı yerin dinen pis sayılan şeylerden temiz olmasıdır. Aslolan bu temizliğin su ile yapılmasıdır” dedi. Su ile temizliğin İslam toplumlarının en belirgin özelliklerinden birisi olduğunun altını çizen Diyanet, “Taharet için su bulunmadığında, diğer temizlik malzemeleriyle de taharet yapılabilir. Necaset mahallinin su ile iyice temizlendikten sonra kurulanması en uygun olanıdır. Bazı kaynaklarda yazı malzemesi olduğu için kâğıdın temizlik malzemesi olarak kullanılması uygun görülmemişse de, günümüzde tuvalet kâğıtları, temizlik için üretildiğinden, bunların temizlik amacıyla kullanılmalarında bir sakınca yoktur” ifadelerini kullandı.

-DİYANET’E HEMOROİD SORUSU-

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bir vatandaşın “Hemoroid” sorusunu da cevaplandırdı. Hemoroidin ya da başka bir uzvun kanaması ile abdest bozulacağını belirten Diyanet, şunları kaydetti:

“Ancak kanadığı halde akmayan ve çıktığı yerin dışına taşmayan kanamalar abdesti bozmaz. Şâfiî ve Malikî mezhebine göre kanama hiçbir şekilde abdesti bozmaz. Hemoroid kanaması süreklilik taşıyorsa bu kimse özürlülere tanınan kolaylıktan istifade edebilir. Şöyle ki, dinmeyen burun kanaması, yaradan kan sızması, idrar tutamama, devamlı yellenme gibi bedenî rahatsızlıklar, en az bir namaz vakti süresince devam etmesi halinde, özür olarak kabul edilmiştir. Böyle olan kimseye de özürlü denir. İslâm dini kolaylık dinidir; kişiye gücünün üstünde yük yüklemez. Özürlü sayılan kişilerin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için birtakım kolaylıklar getirmiştir. Özürlüler, her vakit için abdest alır ve mazeret teşkil eden rahatsızlığından başka, abdest bozan bir hal meydana gelmedikçe, bu abdestle o vakit içerisinde dilediği kadar namaz kılar, Kur’an-ı Kerim okur ve diğer ibadetlerini yaparlar. Namaz vaktinin çıkmasıyla veya başka abdest bozan bir halin meydana gelmesiyle özürlü kimsenin abdesti bozulur. Kişiyi özürlü kılan hal, bir namaz vakti boyunca hiç meydana gelmezse, özür ortadan kalkmış olur ve o kimse özür sahibi olmaktan çıkar. Özürlü kimseden akan kan, irin, idrar gibi şeylerin çamaşıra bulaşması halinde, bundan kaçınılması mümkün değil ve temizlendiğinde tekrar bulaşacaksa çamaşır yıkanmadan namaz kılınabilir. Fakat elbiseye tekrar bulaşmayacaksa, yıkanması gerekir.”

-“JÖLE ABDEST BOZMAZ”-