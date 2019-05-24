Müjde! Dimçayı yolu asfalta kavuşuyor

Alanya Belediyesi tarafından genişletme çalışması yapılan Dimçayı yolunda asfalt çalışması devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asfalt çalışmalarının bayramdan önce tamamlanacağını söyledi

Müjde! Dimçayı yolu asfalta kavuşuyor
banner404

ALANYA Belediyesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve ulaşım konusundaki sıkıntıların sürekli gündemde olduğu Dimçayı yolunu bölgeye ve Alanya’ya yakışır bir hale getirdi.
Kemer Köprü ve Müminler İlkokulu arasında yürütülen genişletme çalışmaları, 3 büyük kepçe ve onlarca kamyonla günlerce devam etti. Ekiplerin gece gündüz çalışması ile genişletme çalışması tamamlanan Dimçayı yolunda asfalt çalışması başlatıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Genişletme çalışmalarını söz verdiğimiz gibi sezon öncesi tamamlanarak asfalt çalışmasına başladık. Bayramdan önce Dimçayı Yolunu Alanya yakışır bir şekilde hizmete sunacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti
İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472