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Muhteşem bir yardım kampanyasının öyküsü

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Serdar Kırkpınar öncülüğünde Ankara’daki Türkmen aileler için toplanan yardım paketlerinin, BBP Genel Başkanı Mustafa Desdici’nin da katıldığı törenle ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmesi büyük ses getirdi. Kırkpınar, kampanya sürecini anlattı

Muhteşem bir yardım kampanyasının öyküsü

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Serdar Kırkpınar öncülüğünde Ankara’daki Türkmen aileler için toplanan yardım paketlerinin, BBP Genel Başkanı Mustafa Desdici’nin da katıldığı törenle ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmesi büyük ses getirdi. Kırkpınar, kampanya sürecini anlattı

02 Mart 2015 Pazartesi 09:23
Muhteşem bir yardım kampanyasının öyküsü
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SERBEST Muhasebeci ve Mali Müşavir Serdar Kırkpınar önderliğinde, Ankara’ya yerleştirilen Türkmen aileler için toplanan kamyonlar dolusu gıda ve giyecek malzemesi, ihtiyacı olan ailelere geçen hafta törenle teslim edildi. Ankara’da yardım paketlerini teslim törenine Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Desdici de katılarak Kırkpınar’a ve duyarlı davranışlarından ötürü Alanya halkına teşekkür etti. Kampanyanın gerçek mimarı olan ve projeyi başından sonuna takip ederek toplanan yardımları Ankara’ya ulaştıran Kırkpınar, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, kendisine yardımcı olan başta Hacıkadiroğlu Ailesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi ve Hikmet Baba, MHP İlçe Teşkilatı, Murat Levent Koçak, Alanya Alperen Ocağı mensubu gençlere, Alanya Ülkücü İşçiler Derneği'ne ve başkanı Osman Gülmez’e, Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Toksöz’e ve diğer tüm katılımcılara teşekkür etti. Kırkpınar, “Türkmen kardeşlerimize yardım kampanyasının sahibi Alanya'dır ve Alanya her türlü övgüyü hak etmektedir. Yukarıda saymaya çalıştığım bir çok görüş, bir çok grup ve her kesimden vatandaş kampanyayı hep birlikte, el ele, gönül gönle yürütmüşlerdir. Gururun ve güzelliğin kaynağı da budur. Alanya kamuoyuna duyurulur. Teşekkürler Alanya” dedi.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 08:35
Anahtar Kelimeler:
Serbest Muhasebeci Ve Mali MüşavirSERDAR KIRKPINARBbpMustafa Desdici
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