Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Gözüküçüklü, Yaylalı, Guzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak ve Yalçı Mahallesi muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Muhtarlar toplantıda bölgelerine yapılan hizmetler için teşekkür etti

Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Gözüküçüklü, Yaylalı, Guzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak ve Yalçı Mahallesi muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Muhtarlar toplantıda bölgelerine yapılan hizmetler için teşekkür etti

23 Aralık 2016 Cuma 14:13
Muhtarlardan hizmet teşekkürü
banner404
Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu sabah Mahmutlar’da Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Gözüküçüklü, Yaylalı, Guzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak ve Yalçı Mahallesi'nin muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Mahmutlar Şantiyesi'nde düzenlenen istişare toplantısına Başkan Yücel'in yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, bazı meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve diğer birim müdürleri katıldı. 9 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, mahallelere yapılan yatırımlar ve projeler konuşuldu. Mahallelerine yapılan hizmetler için Başkan Yücel’e teşekkür eden muhtarlar, "İki buçuk yıldır mahallelerimize yapılan hizmetler için Alanya Belediyesi'ne ve personeline teşekkür ediyoruz. Yollarımız dört dörtlük yapıldı. Alanya Belediyesi’nin hizmetlerinden mahalle halkımız ve biz muhtarlar olarak çok memnunuz. Başkan Yücel'in öncülüğünde yapılan hizmetler öncelikle insan odaklı. Bu anlamda özellikle mahalle sakinleri Alanya Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılıyor" dediler.
'HİZMETLER ARTARAK SÜRECEK'
Yaylalı Mahallesi’nin son iki buçuk yıldır Alanya Belediyesi’nden hizmet almaya başladığını ve mahalle halkının memnun olduğunu belirten Yaylalı Mahallesi Muhtarı Sait Şahin, "Yaylalı ve diğer mahallelere yapılan yatırımları takip ediyorum. Mahallelere adeta hizmet akıyor. Herhangi bir sorunumuza ve talebimize anında cevap veriliyor. Yapılan bu hizmetler de bizleri memnun ediyor" dedi. Alanya merkez ve kırsal mahallelere olan yatırımların belirli bir program dâhilinde yaz kış demeden devam edeceğinin altını çizen Başkan Yücel, "Alanya merkez ve kırsal mahalleleri en iyi hizmeti hak ediyor. Amacımız mahallelere yönelik yatırımların sürekliliği ve kalıcı olması. Yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelKargıcakMahmutlarKestelGözüküçüklüYaylalıGuzyakaUzunözGümüşkavakYalçı Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim