Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106351
ALTIN
152.511
DOLAR
3.6356
STERLİN
4.8258
EURO
4.2911
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit edildi'
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit...
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde daha yüksek!
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde...
İşte seks bağımlılığının nedeni
İşte seks bağımlılığının nedeni
banner468

Muhtarlar kavşaklardan memnun

Oba ve Çıplaklı Mahallesi'nin muhtarları, Yeni Çevreyolu üzerinde mahallelerine bağlantıyı sağlayacak kavşağın yapılacak olmasından son derece memnun

Muhtarlar kavşaklardan memnun

Oba ve Çıplaklı Mahallesi'nin muhtarları, Yeni Çevreyolu üzerinde mahallelerine bağlantıyı sağlayacak kavşağın yapılacak olmasından son derece memnun

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:40
Muhtarlar kavşaklardan memnun
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA ile Kargıcak Mahallesi arasında yapımı süratle devam eden Yeni Çevreyolu’nun Oba ve Çıplaklı Mahallesi’ne bağlantısını sağlayan yol üzerinden geçmesi nedeniyle mahallelere gidiş yolu kapanıyordu. Mahalle sakinleri ile muhtarlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’den sorunu çözmesini istedi. Güney, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e konuyu aktardı. Türel’in girişimleri ve konuyu Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na aktarmasıyla bölgeye kavşak yapılması kararı çıktı. Oba Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürel ve Çıplaklı Mahallesi Muhtarı Mümin Topal, Antalya Koordinatörü Hüseyin Güney’i makamında ziyaret ederek, hem kavşağın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler, hem de mahalle sakinleri adına Güney’e teşekkür ettiler. Güney de yaptığı değerlendirmede, “Konuyu çözmek için hem Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel ilgili kurumlarla görüştü. Kısa sürede bölgeye kavşak yapılması kararı çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kargıcak MahallesiObaçıplaklı Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Adliyesi'nde hareketli saatler
Alanya Adliyesi'nde hareketli saatler
Can Dündar: Türkiye bir sürprizler ülkesi, yarın dönebilirim
Can Dündar: Türkiye bir sürprizler ülkesi, yarın dönebilirim
Çok konuşulan iddiaya Bakan Kaya'dan yanıt
Çok konuşulan iddiaya Bakan Kaya'dan yanıt

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim