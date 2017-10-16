Muhtarlar kavşaklardan memnun

Haber: Alper KUTAY

ALANYA ile Kargıcak Mahallesi arasında yapımı süratle devam eden Yeni Çevreyolu’nun Oba ve Çıplaklı Mahallesi’ne bağlantısını sağlayan yol üzerinden geçmesi nedeniyle mahallelere gidiş yolu kapanıyordu. Mahalle sakinleri ile muhtarlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’den sorunu çözmesini istedi. Güney, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e konuyu aktardı. Türel’in girişimleri ve konuyu Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na aktarmasıyla bölgeye kavşak yapılması kararı çıktı. Oba Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürel ve Çıplaklı Mahallesi Muhtarı Mümin Topal, Antalya Koordinatörü Hüseyin Güney’i makamında ziyaret ederek, hem kavşağın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler, hem de mahalle sakinleri adına Güney’e teşekkür ettiler. Güney de yaptığı değerlendirmede, “Konuyu çözmek için hem Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel ilgili kurumlarla görüştü. Kısa sürede bölgeye kavşak yapılması kararı çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.