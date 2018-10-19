Muhtarlar günü Alanya'da kutlandı

- Asiye ELİAÇIK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edildi. Alanya Muhtarlar Odası'nın düzenlediği çelenk törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum amirleri, oda ve dernek başkanları ile muhtarlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, "Değerli muhtarları, muhtarlar gününüz kutlu olsun. Muhtarlık herhangi bir bir siyasi parti ayrımı olmadan, tüm halkın oyuyla seçilen, demokrasinin temel taşlarından biridir. Vatandaşların mutluluk ve hüzünlerini paylaşan, devlet ve vatandaşın bir araya gelmesini sağlayan bir yapı taşıdır. 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edildi. Başta bugünü ilan eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.