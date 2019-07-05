Muhtarlar Alanya'yı konuştu! Mahalle meclisleri için adım atıldı

ALPER KUTAY

TOPLANTIDA, Alanya’nın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları dile getirdi. Alanya Kent Konseyi’nin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, “Muhtarlarımız mahallerimizin gözü, kulağı ve sesidir. Mahalle sorunlarının tespit edilmesi ve çözülmesi noktasında birlikte çalışıp hareket edeceğiz. Mahalle kültürünü yaygınlaştırmak, mahalle sorunlarının yerinde tespit edilmesi, mahallelinin kendi sorunlarına sahip çıkması ve çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla muhtarlarımızla birlikte mahalle meclislerinin oluşumuna başladık. Böylelikle mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da söz hakkına sahip olmasını sağlıyoruz. Bundan sonra da muhtarlarımızla birlikte çalışmaya hız vereceğiz. Yeni seçilen muhtarlarımızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Hep birlikte Alanya’mız için çalışacağız. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.